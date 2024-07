Nel corso della serata organizzata in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato a Rimini, è intervenuto sul palco il ds del Bologna Sartori: "Zirkzee ha una clausola e credo che al 99% andrà via. Per Calafiori c'è la volontà di tenerlo. Lo abbiamo preso solo dodici mesi fa ma vedremo cosa succederà nel corso del mercato". Guarda il VIDEO

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE