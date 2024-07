La Juventus è pronta a chiudere un altro colpo di mercato per il suo centrocampo. Khéphren Thuram è sempre più vicino ai bianconeri: dopo settimane di trattative, l'accordo con il Nizza è a un passo. Operazione da circa 20 milioni di euro più bonus , questi ultimi legati alle prestazioni di squadra e presenze in maglia Juve. L'obiettivo della dirigenza è chiudere l'affare in settimana : tempistiche che saranno rispettate dopo l'intesa totale con il club francese.

I numeri di Thuram

Da centrale o davanti alla difesa, Thuram può occupare entrambe le posizioni. Con la maglia del Nizza è sceso in campo in 29 occasioni tra campionato e coppa trovando la rete (l'unica della sua annata) contro il Lens. Nel giro della nazionale francese: ultima presenza lo scorso 25 marzo. 2-2 contro gli Stati Uniti e per Thuram 27 minuti in campo.