Il Napoli può programmare la prossima stagione. Con l’arrivo di Conte in panchina si è chiuso il capitolo allenatore, con gli azzurri che adesso vogliono regalare all’ex Tottenham i rinforzi giusti per il proprio gioco. Si ripartirà dalla difesa a tre, in un 3-4-3 che Conte sembra voglia riproporre anche in Campania. Sugli esterni l’identikit del profilo da seguire sul mercato è chiaro: un giocatore che entri dentro al campo e con spiccate doti tecniche. Il nome è quello di Vanderson, terzino ed esterno di destra del Monaco. Il brasiliano classe 2001 nell’ultima stagione è sceso in campo in 23 occasioni tra Ligue 1 e Coppa di Francia: impiegato per lo più a centrocampo, ha anche siglato tre reti in campionato. Il costo del cartellino è di circa 30 milioni di euro, oltre a uno stipendio alto. Altre priorità sul mercato sono rappresentate dalla ricerca di un difensore e un attaccante.