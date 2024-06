L’ex Juventus ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita. La sua intenzione, però, pare sia quella di rifiutare l’ipotesi Saudi Pro League. Inoltre, Allegri non sembra esser interessato all’ipotesi Lazio. Il suo obiettivo, infatti, sarebbe quello di allenare in Premier League

L’Arabia Saudita si fa avanti per Massimiliano Allegri . Dopo la separazione con la Juventus, l’allenatore toscano pensa al futuro e alla prossima squadra da allenare. Su di lui, al momento, si è fatta avanti l’Arabia Saudita con un triennale , ma Allegri non sarebbe convinto della possibilità di trasferirsi in Saudi Pro League , anche per la durata del contratto.

L'obiettivo si chiama Premier

Venendo invece all’Italia, Allegri non sembra esser interessato all’ipotesi Lazio, che è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Igor Tudor. Non rientra tra le ipotesi, inoltre, anche un possibile ritorno sulla panchina del Milan che ha già scelto Fonseca (che ieri ha annunciato l’addio al Lille). La speranza di Allegri si chiama Premier League. L’ex allenatore bianconero sarebbe infatti stuzzicato dalla possibilità di allenare in Inghilterra, ma per il momento non risulta esserci nulla di concreto.