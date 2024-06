Bonucci: "Spero Thiago porti la Juve dove merita"

Leonardo Bonucci, a margine della 13^ edizione del Premio Calabrese a Viterbo, ha parlato del ritiro ("il momento giusto per dire basta"), della Juventus ("Thiago Motta porterà un calcio fatto di grande intensità e tecnica") e di Euro 2024 ("Non so se sarà possibile bissare la vittoria del 2021, ma siamo tutti con Spalletti!")

Anche Leonardo Bonucci tra i vincitori del Premio Calabrese, giunto alla sua 13^ edizione. L’ex Juve e Milan ha commentato così il ritiro arrivato al termine dell’ultima stagione, divisa tra Union Berlino e Fenerbahce: "Sono veramente felice per tutto quello che è stato. Momento giusto per dire basta, sono in pace con me stesso e in equilibrio. Ho dato tanto al calcio e il calcio sicuramente mi darà tanto altro in futuro. Oggi mi godo la tranquillità e la famiglia, per recuperare dopo i tanti anni sui campi di tutto il mondo".