I rossoneri sono a lavoro sul fronte offensivo: da un lato c’è la volontà di chiudere la trattativa per Zirkzee, sul quale si continua a trattare, dall’altro il rinnovo ormai a un passo del giovane Camarda per il quale manca solo la firma

Tra presente e futuro il Milan ha iniziato a programmare il calciomercato . Da una parte l’interesse per Zirkzee , dall’altro il rinnovo di contratto di Francesco Camarda . Operazioni, grazie alle quali i rossoneri potrebbero aver sistemato, almeno sulla carta, il reparto offensivo per i prossimi anni. Per l’olandese il Milan pressa: i 40 milioni del cartellino però sono solamente la punta dell’iceberg. C’è infatti da trovare l’intesa sull’ingaggio e sulle richieste del suo entourage ritenute particolarmente elevate . A tal proposito la dirigenza rossonera è stata a Londra nelle scorse settimane per provare a sbloccare la situazione.

Camarda rinnova per 3 anni

Nel frattempo si è sbloccata invece quella di Camarda. Il 16enne, fresco di doppietta in finale degli Europei con l’Italia U17, firmerà un contratto per i prossimi tre anni. Lui che a 15 anni e 9 mesi è diventato l'esordiente più giovane nella storia della Serie A, lui che ha giocato sempre da sotto età nelle varie categorie, segnando più di 500 gol. Prende spunto da Ronaldo il Fenomeno e da Ronaldinho, per restare comodo nella sua sponda rossonera. Senza dimenticare, ovviamente, Ibrahimovic da cui cerca di ereditare carattere e personalità. Insomma, il Milan prova a costruirsi fin da subito il proprio futuro. Dal crescere il 9 in casa alla suggestione di avere un nuovo olandese in attacco…