Parma, Krause: "Mercato sì ma senza rivoluzioni"

A margine della premiazione del Golden Boy è intervenuto il presidente del Parma Kyle Krause: "Il Parma è un brand mondiale, Bologna e Atalanta sono dei modelli ma prima dobbiamo pensare a salvarci e poi possiamo guardare a loro. Sul mercato penso che abbiamo bisogno di un po' di giocatori per la Serie A, ma non di grandi cambiamenti"

Il Parma è tornato. Dopo tre anni in Serie B, la squadra allenata da Fabio Pecchia ha dominato l'ultima stagione, vincendo il campionato e conquistando la promozione diretta da prima in classifica. Lo ha fatto vincendo e divertendo, con tanti ragazzi giovani e di qualità. Su tutti il trio Bernabé-Bonny-Benedyzcak, le tre B che hanno trasformato in realtà il sogno A. Tre giocatori chiave, che il Parma ha già blindato rinnovando a tutti e tre i contratti in vista della prossima stagione. Le conferme come primi colpi, aspettando i nuovi acquisti del presidente Krause