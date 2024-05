Sabato 1 giugno a Wembley Carlo Ancelotti proverà ad entrare ancora di più nella storia. Col suo Real Madrid insegue l'ennesima Champions League , sarebbe la quinta vinta da allenatore, contro il Borussia Dortmund. In questa vigilia si è fatto intervistare dal Times e ha ribadito quello che forse il suo vero segreto ovvero la sua filosofia calcistica basata sull'adattamento e sull'accettazione e su nessun dogma. "Quando ho iniziato non ero così - ricorda Ancelotti - Avevo un sistema che ho imparato al Milan da Arrigo Sacchi . Era il 4-4-2. E per questo ho rifiutato Roberto Baggio al Parma perché voleva giocare da numero 10. Ho detto: 'No, non gioco con il 10'. All'epoca era uno dei migliori del mondo e l'ho rifiutato perché volevo giocare con due attaccanti... È stato un errore. Ho provato a cambiare idea quando sono andato alla Juventus. Avevo Zidane ed era il numero 10. Lo devo mettere a destra o a sinistra? Impossibile. Da lì ho sempre tenuto conto delle caratteristiche dei giocatori per costruire il modulo"

Ancelotti: "Mi piace il calcio ma non sono ossessionato"

Nessun integralismo dunque ma la capacità di adattarsi agli avversari. E Ancelotti racconta un episodio in particolare: "Avere una sola identità della propria squadra è un limite. Giocavamo in Champions contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, un ottima squadra. Quello che stava facendo con i terzini e in diverse posizioni, era davvero buono. Ma ho detto ai miei 'vogliono che li pressiamo, non fatelo, è quello che cercano. Non pressateli e ci daranno la palla'. Non abbiamo pressato e abbiamo vinto 5-0". Ancelotti è un allenatore particolare anche per il modo di stare nell'area tecnica e per una calma che traspare anche nei momenti più tesi di una partita: "Più urli, meno ti danno retta. Il punto chiave è che ho molta passione, ma non sono ossessionato dal mio lavoro. Non lo sono mai stato, non riguardo al calcio. Mi è piaciuto molto, da giocatore, da allenatore, ma non divento matto. Le due-tre ore prima della partita sono terribili, mi vengono brutti pensieri. Poi quando l’arbitro fischia l’inizio sono calmo, la paura si trasforma in ottimismo, i battiti del cuore scendono da 120 a 90 e qualsiasi cosa succeda mi sento in controllo".