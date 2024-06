Roma, il sogno Chiesa e gli occhi su Nuamah

Piazzare sul mercato i giocatori in esubero e rientrati dai vari prestiti che non rientrano nei piani tecnici di Daniele De Rossi, ma non solo. L’agenda del nuovo ds Ghisolfi è già ricca, e in cima alla voce priorità c’è la ricerca di un esterno d’attacco . La prossima settimana nella Capitale è atteso Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, con il quale si parlerà della fattibilità dell’operazione. Per Thiago Motta non è incedibile. Il nome nuovo invece è quello di Ernest Nuamah , classe 2003 del Lione che può giocare sia a destra che a sinistra.

Duttilità Nuamah, le sue caratteristiche

Esterno veloce e con buone doti tecniche, il nazionale ghanese è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione del Lione. 39 presenze totali per lui e uno score di 7 reti e 3 assist. Impiegato prevalentemente a destra, Nuamah può ricoprire diversi ruoli alle spalle della punta d’attacco. Sulla corsia mancina o addirittura nelle vesti di trequartista, come capitato in stagione. La stessa che il classe 2003 ha iniziato con la maglia del Nordsjaelland, prima di essere acquistato dai francesi: debutto in Ligue 1 nella sconfitta casalinga per mano del Psg, dello scorso 3 settembre. I costi per portarlo a Roma sono alti, ma i giallorossi in quel reparto hanno deciso di fare un investimento importante.