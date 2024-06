Como, idea Alexis Sanchez

Il Como pianifica le strategie di mercato in vista della stagione del ritorno in massima serie. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo, e il nome che sognano dalle parti del lago è quello di Alexis Sanchez. Il cileno, che il prossimo anno non farà parte della batteria di attaccanti dell’Inter di Inzaghi, è senza contratto e in cerca di una nuova squadra. Vorrebbe trovare subito una nuova sistemazione per fare in modo di portare al termine l’intera preparazione e farsi trovare pronto ai nastri di partenza della nuova stagione. Non sono ancora stati registrati contatti diretti tra le parti, ma occhio a Cesc Fabregas: lo spagnolo è stato compagno di squadra dell’attaccante per tre stagioni a Barcellona. Non un titolarissimo nell’annata che ha portato la seconda stella all’Inter, Sanchez è sceso in campo in 33 occasioni totali tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Per il cileno quattro gol e cinque assist.