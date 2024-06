Alla fine sarà il contratto più semplice da rinnovare. Alla fine tutto andrà come doveva andare come canterebbe un interista doc come Max Pezzali. Perchè non c’è mai stato il minimo dubbio sul rinnovo di contratto di Nicolò Barella. Uno che si identifica nei colori nerazzurri, anima e cuore di una Inter sempre più italiana di cui è il vice capitano orgoglioso e tosto. La festa sul pullman che sfrecciava per le strade di Milano e i cori intonati a raffica sono stati la fotografia di un matrimonio solido destinato a durare ancora a lungo.