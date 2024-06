Milan-Zirkzee cresce la fiducia, ma bisogna far presto

Dopo il contatto nel weekend tra i rossoneri e l’entourage dell’attaccante, aumenta la fiducia in casa Milan. C’è accordo su tutto, manca quello sulle commissioni da destinare agli agenti: i 15 milioni di euro richiesti sono ritenuti una cifra troppo alta, ma la speranza che si possa superare questo ostacolo aumenta di giorno in giorno. All’olandese però si sono interessati anche due club di Premier League

Intanto, dall’Inghilterra i colleghi brittanici di Sky Sports fanno sapere che Arsenal e Manchester United monitorano con attenzione l’evoluzione della trattativa. I Gunners, in particolare, sono alla ricerca di un attaccante giovane: il profilo di Zirkzee piace, avendo la squadra di Arteta rinunciato a intavolare discorsi con il Newcastle per Alexander Isak e con il Brentford per Ivan Toney . Per ora i due club hanno ancora mosso passi ufficiali, ma restano alla finestra da spettatori interessati. I numeri di Zirkzee al Bologna hanno impressionato anche oltremanica.

Zirkzee, la punta che fa girare l'attacco

Nel 4-2-3-1 di Fonseca, che nei prossimi giorni sarà annunciato come nuovo allenatore del Milan, il posto in campo ipotizzato per Zirkzee è ovviamente quello della prima punta. Ma l’attaccante olandese è molto di più, un centravanti in grado di rifinire e creare gioco. Fonseca si ritroverebbe ad avere in casa un vero e proprio jolly: Lo dimostrano i 12 gol messi a segno lo scorso campionato (2 a San Siro, nei pareggi contro Milan e Inter), ma sorattutto i 7 assist, che confermano le abilità di un vero e proprio attaccante di manovra. A giovarne ieri sono stati Saelemaekers, Ferguson e Orsolini, domani magari Leao, Pulisic e Lofuts-Cheek.