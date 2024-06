Uno rinnova, un altro potrebbe arrivare: e così l’Inter raddoppia . Due Martinez agli antipodi per garantire efficacia e protezione. I contatti delle ultime ore sono concreti al punto che il Genoa ha individuato un possibile sostituto : Román, portiere del Real Oviedo, spagnolo come Martinez, che nel suo ruolo si è rivelato uno dei migliori del campionato, dopo che al primo anno in Italia aveva contribuito in maniera rilevante alla promozione in Serie A, con 17 cleansheet su 30 partite giocate. Da quando, a 17 anni fu preso dal Barcellona, Martinez è cresciuto molto a livello di mentalità, nelle uscite e nel gioco con i piedi. E se dagli spalti spesso arrivavano sussulti per passaggi azzardati, mai ha smesso di provare, convinto delle proprie potenzialità, fino ad avviare l’azione del gol contro il Napoli.

Dal 'sigaretta' a superman

Premesse confortanti per coraggio e per un’Inter che costruisce dal basso. Gli ottimi rapporti con il Genoa possono facilitare l’eventuale trattativa per il 'sigaretta': così veniva chiamato da piccolo, quando imitando il padre portiere, si buttava sempre a terra a costo di rompersi le dita. Da allora ha imparato anche il piacere di lanciarsi nelle uscite alte, sentendosi superman, come racconta con sorrisi generosi. All’Inter farebbe il vice di Sommer, con la possibilità di giocare non poco. Verso di lui l’Inter si è indirizzata dopo aver valutato due opzioni che restano in lista: Bento e Okoye, dell’Udinese come lo era Handanovic, prima che lo sloveno arrivasse a fare il capitano dell’Inter. Ora la fascia è in attacco, la porta Martinez, che in ritiro potrebbe trovare un omonimo in porta.