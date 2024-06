Diverse squadre hanno mostrato interesse per Nehuen Perez, tra cui il West Ham. Il difensore a gennaio era stato a un passo dal Napoli per una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus

Nehuen Perez ha suscitato l'interesse di diverse squadre, tra queste c'è anche un club di Premier League: il West Ham che ha effettuato un primo sondaggio per il difensore centrale dell'Udinese. Dopo che a gennaio il Napoli di Aurelio De Laurentiis aveva provato ad acquistarlo per una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus, ora ha attirato l'attenzione di altri club. Classe 2000, gioca all'Udinese dal 2021, squadra con cui finora ha totalizzato 4 gol e 2 assist in 94 presenze. Nella stagione attuale conta 1 assist in 36 partite.