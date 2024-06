Il club toscano si è inserito nella corsa che porta all'allenatore del Frosinone, cercato anche dal Venezia per il post Vanoli promesso sposo del Torino. Con l'addio di Davide Nicola che ha detto sì al Cagliari, l'Empoli è alla ricerca di una nuova guida tecnica: per l'allenatore sarebbe un ritorno dopo gli inizi della carriera da giocatore con gli azzurri

Empoli, inserimento per Di Francesco

Il nome in cima alla lista in casa Empoli è quello di Eusebio Di Francesco, cercato anche dal Venezia e che ora invece potrebbe virare su Zaffaroni. Per Di Francesco sarebbe un ritorno, dopo l'inizio della carriera da giocatore prima nelle giovanili e poi in prima squadra, dove fa il suo esordio in A a 18 anni.