Non c'è solo Federico Chiesa nei piani di mercato della Roma: anche Jeremie Boga è un obiettivo. Ex Sassuolo e Atalanta, oltre cento presenze in Serie A e venti gol nel nostro campionato: la scorsa estate era stato acquistato dal Nizza (per 17 milioni), dove il direttore sportivo era Ghisolfi, ora alla Roma. Il dirigente francese conosce bene il giocatore e potrebbe parlare a breve con il suo agente, Fali Ramadani, lo stesso di Federico Chiesa.