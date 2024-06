Ormai rassegnato a perdere Joshua Zirkzee, il Bologna è a caccia del sostituto. Il club rossoblu guarda al Brasile e ha individuato in Yuri Alberto il profilo con le caratteristiche adatte per sostituire il giocatore olandese. L'attaccante del Corinthians è un classe 2001 e ha già buttato con la Seleçao. Per lui anche una parentesi allo Zenit San Pietroburgo

Il Bologna è ormai quasi rassegnato a perdere Joshua Zirkzee con l'interesse del Milan che si fa sempre più importante. Il club, anche nei giorni scorsi, ha provato a convincere il giocatore a rimanere a Bologna aumentando l'offerta sull'ingaggio ma non ci sono state risposte postive al riguardo. Per questo motivo, i rossoblù stanno sondando il mercato alla ricerca del sostituto e in particolare guardano al Brasile con fiducia. Il nome è quello di Yuri Alberto, attaccante classe 2001 del Corinthians . Nell'ultimo match disputato con la sua squadra, l'attaccante brasiliano ha realizzato anche una doppietta. Il giocatore ha già debuttato con la maglia del Brasile.

I numeri di Yuri Alberto

Yuri Alberto Monteiro da Silva è un attaccante molto forte fisicamente e dotato di buonissima velocità palla al piede. E' cresciuto calcisticamente nel Santos, squadra con la quale debutta nella Serie A brasiliana a 17 anni non ancora compiuti nel match perso in casa del Bahia. Due stagioni al Santos e poi si trasferisce all'Internacional dove in due anni segna 31 gol in 85 partite in tutte le competizioni. Di lui si accorge lo Zenit San Pietroburgo che lo porta in Europa. Con il club russo gioca 15 partite e segna 6 gol prima del suo ritorno in Brasile, questa volta con la maglia del Corinthians. Con la maglia del Timao segna 41 gol in 116 partite.