Dopo la risoluzione con la Reggiana, Alessandro Nesta ha firmato con il Monza un contratto di un anno con opzione per il secondo. L'allenatore romano debutterà nella prossima stagione in Serie A, dopo le esperienze negli Stati Uniti e in B

Il comunicato del Monza

"AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della prima squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. La sua carriera di allenatore comincia nell’estate 2015 al Miami FC. Dopo due anni negli Stati Uniti, torna in Italia nel maggio 2018 per allenare il Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, che porta fino alla finale playoff di Serie B. La sua crescita costante lo porta sulla panchina della Reggiana, dove nella stagione appena conclusa guida i neopromossi emiliani a un ottimo undicesimo posto in Serie B. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A! Benvenuto Alessandro!".