Come scrive L'Equipe, il futuro dell'allenatore italiano potrebbe essere in Ligue 1. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale dopo l'addio a maggio con il Brighton: i due club trattano sulla clausola per liberare De Zerbi

Dopo la Premier, ora (forse) la Ligue 1. Potrebbe essere in Francia il futuro di Roberto De Zerbi che, come riportato da L'Equipe, sarebbe molto vicino alla panchina del Marsiglia. Dopo un lungo corteggiamento all'ex Porto Sergio Conceiçao, il club francese sembra ora aver virato sull'allenatore italiano, già cercato a maggio dopo la decisione dell'ex Sassuolo di lasciare il Brighton: una pista, secondo i media transalpini, mai realmente battuta oltre un mese fa per via dell'idea della dirigenza dell'OM di un De Zerbi sulla panchina di un top club europeo. Ma non è stato di certo il primo sondaggio: secondo L'Equipe, nella primavera del 2022 un avvicinamento tra le parti ma con il Marsiglia che preferì virare su Igor Tudor per questioni prettamente economiche. Le prossime ore saranno decisive, con il club francese che sarebbe già in contatto con il Brighton per trattare sulla clausola d'uscita: per l'allenatore offerto un triennale.