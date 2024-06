Dopo il primo incontro andato in scena tra la dirigenza nerazzurra e quella del Genoa, la trattativa per portare all'Inter Josep Martinez di fatto entra nel vivo . Parti più vicine e affare di mercato che potrebbe chiudersi dopo gli ultimi contatti. La richiesta della squadra ligure è di 18 milioni di euro, ma l'offerta dei nerazzurri da 13 più 2 di bonus è un buon punto di partenza per arrivare a un'intesa che, probabilmente, si troverà a metà strada. Possibile che venga inserita anche una contropartita: tra i profili ci sono i nomi di Martin Satriano , Gaetano Oristanio e Niccolò Corrado , per il quale deve essere esercitata l'opzione di controriscatto dalla Ternana .

Il Genoa pensa già al sostituto

Arrivato nel 2022, Martinez si è conquistato la titolarità con la maglia del Genoa già in Serie B, prima di collezionare in Serie A 36 partite e ben 8 clean sheet. In totale, con la maglia del Genoa, Martinez vanta 68 partite, con altrettante reti subite e 25 porte inviolate. In caso di cessione, ai rossoblù piace Roman, portiere spagnolo del Real Oviedo. Il nome nuovo è invece quello di Zion Suzuki del Sint-Truiden. Ventuno anni, nato negli USA ma con passaporto giapponese, l’anno scorso in Belgio è sceso in campo in 22 occasioni.