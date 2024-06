Antonelli: "Vanoli-Torino? Va pagata la clausola"

Non c'è ancora il via libera per il passaggio di Paolo Vanoli al Torino. Scelto dai granata per prendere il posto di Ivan Juric, l'allenatore del Venezia non ha ricevuto ancora il via libera per il passaggio al Toro. Il motivo? Va pagata una clausola da un milione di euro da pagare, inserita dal Venezia nel contratto di Vanoli. "Come accade con i calciatori, credevamo molto anche sul nostro allenatore - ha spiegato Filippo Antonelli, direttore sportivo degli arancioneroverdi a Sky Sport - Il Torino sta provando a fare una trattativa, ma non c'è da fare una trattativa. Si tratta di una clausola".