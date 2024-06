Oltre a Zirkzee, i rossoneri vogliono un altro attaccante. Nel mirino c'è il centravanti del Chelsea e della nazionale albanese: uno scout del Milan sarà presente a Dortmund in occasione dell'esordio contro l'Italia per visionare Broja da vicino

Non solo Zirkzee per l'attacco del Milan. I rossoneri vogliono acquistarne almeno due in questa sessione di mercato e il profilo che la dirigenza segue da tempo è quello di Armando Broja. Il centravanti albanese classe 2001 è costantemente seguito da diverse settimane, e in occasione dell'esordio agli Europei contro la nazionale azzurra sarà visionato da molto vicino. Prevista infatti la presenza di uno scout del Milan a Dortmund per vedere Broja dal vivo.