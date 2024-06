L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Kosta Runjaic come nuovo allenatore dei bianconeri. Arrivato dal Legia Varsavia, il tedesco sostituirà Fabio Cannavaro e sarà presentato il 18 giugno alle ore 12:00 PANCHINE SERIE A, LA SITUAZIONE DELLE 20 SQUADRE

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Nani e di Inler per la dirigenza, l’Udinese ha annunciato che Kosta Runjaic sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione. Il tedesco, di origini croate, ormai ex allenatore del Legia Varsavia, sostituirà Fabio Cannavaro. approfondimento Inler torna all'Udinese: sarà direttore sportivo

Il comunicato ufficiale "Udinese Calcio – si legge dal comunicato – è lieta di comunicare che sarà il tecnico Kosta Runjaic a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Formatosi in Germania, Runjaic ha saputo offrire un calcio moderno, propositivo e di alta intensità, sempre attento alla crescita dei giovani talenti, mostrando grandi capacità di comunicazione e adattamento alle diverse esigenze tecnico-tattiche delle sue squadre. Doti che lo hanno portato a conquistare, nell’ultimo biennio in Polonia, una Coppa nazionale e una Supercoppa. Ora il tecnico avrà la possibilità di mostrare le sue qualità in Serie A con l’Udinese. Un contesto di eccellenza in un calcio sempre più globalizzato, dove la conoscenza delle realtà internazionali rappresenta un valore esperienziale. La conferenza di presentazione di mister Runjaic si terrà martedì 18 giugno alle ore 12:00, successivamente a quella della nuova area tecnica fissata per le 11:00".

Kosta Runjaic: chi è, carriera e come gioca Dopo aver iniziato a giocare a calcio, è stato costretto a smettere sin da giovane per un brutto infortunio. Dopo le prime esperienza al Barcellona, Fenerbahce e Aston Villa, ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2010, in particolare col Darmstadt col quale ha vinto subito la terza serie tedesca, ottenendo la promozione. Poi il Kaiserslautern con il quale, nella stagione 2013/14, ha raggiunto la semifinale di Coppa di Germania, dopo aver eliminato Bayer Leverkusen e Hertha Berlino. Nel 2016 c’è l’esperienza al Monaco 1860. Nella scorsa stagione ha allenato il Legia Varsavia con cui ha conquistato il terzo posto in Extraklasa alle spalle di Jagiellonia e Slask e si è anche ben comportato in Conference League, competizione durante la quale ha battuto l'Aston Villa ma poi è stato successivamente eliminato dal Molde. Il suo modulo al Legia è basato sulla difesa a 3, che può diventare 3-4-3 o 3-4-2-1.