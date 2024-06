Gokhan Inler torna all’Udinese. Dopo l’esperienza dal 2007-2011 come calciatore bianconero, con 162 partite disputate, 9 gol e 15 assist, l’ex centrocampista torna a Udine nelle vesti di dirigente come Responsabile dell’Area Tecnica. Insieme a lui, l’Udinese ha anche annunciato la nomina di Gianluca Nani come Group Technical Director. Il dirigente torna dunque in Italia dopo le esperienze al Watford e negli Emirati Arabi Uniti all'Al-Jazira club. Entrambi sostituiranno Federico Balzaretti che nella giornata di ieri, 12 giugno, ha comunicato la risoluzione consensuale con la società bianconera.