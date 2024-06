Il terzino del Milan ha parlato dal ritiro della Francia in vista dell'esordio dei Bleus a Euro 2024 contro l'Austria. Tra gli argomenti trattati in conferenza anche un breve accenno al futuro: "Se resterò al Milan o partirò, si vrdrà più avanti", ha risposto Theo

" Se resterò al Milan o partirò, si vedrà più avanti ". Dal ritiro della Francia , che sta preparando l'esordio a Euro 2024 contro l'Austria, Theo Hernandez ha risposto così a precisa domanda sul suo futuro. Il classe 1997, legato ai rossoneri da un contratto in scadenza tra due anni (giugno 2026) sceglie dunque di concentrarsi sugli impegni con la sua nazionale e di non sbilanciarsi (in un senso o nell'altro) sulla sua permanenza.

Ibra: "Non vendiamo Theo, Maignan e Leao"

Soltanto qualche giorno fa Zlatan Ibrahimovic, nell'incontro con i media in cui aveva annunciato l'ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, aveva rassicurato i tifosi rossoneri parlando dei gioielli di casa Milan: "Maignan, Theo e Leao restano - le parole del Senior Advisor di RedBird -. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo, hanno un contratto con noi e sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere per portare nuovi giocatori forti".