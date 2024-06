Il difensore, che il prossimo 30 giugno si svincolerà dal Borussia Dortmund, è stato proposto alla Roma di Daniele De Rossi. Può rappresentare un'occasione di mercato per i giallorossi, a caccia di un profilo d'esperienza per il proprio reparto offensivo

Mats Hummels per la difesa della Roma . Il difensore sarà svincolato il prossimo 30 giugno dopo l'esperienza al Borussia Dortmund , con i suoi agenti che lo stanno proponendo alle big d'Europa. Tra queste ci sono anche due squadre italiane: Milan e Roma . Se i rossoneri non sono interessati a un'operazione di mercato del genere, la squadra di De Rossi invece sta valutando la fattibilità della trattativa . Il costo, a parametro zero ma con commissioni alte , e ovviamente l'ingaggio dello stesso Hummels oltre alla durata di un eventuale contratto.

Hummels, i numeri in stagione

Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato in finale di Champions League il Borussia Dortmund, Hummels è sceso in campo in 40 occasioni tra tutte le competizioni. Quattro i gol totali, uno decisivo in semfinale contro il PSG. Due le avventure in giallonero per il classe 1988: la prima dal 2008 al 2016, la seconda dal 2019 e che si chiuderà il prossimo 30 giugno. Con il Dortmund due campionati, due coppe di Germania e tre Supercoppe.