L'Inter ha trovato il suo vice Sommer. Trattativa arrivata alle battute finali tra i nerazzurri e il Genoa per Josep Martinez : entro giovedì 20 giugno è prevista la chiusura dell'operazione. La squadra di Gilardino potrà scegliere tra diverse contropartite tecniche: Satriano piace, ma solo se il Genoa dovesse privarsi di Ekuban.

I numeri di Martinez

Arrivato nel 2022, Martinez si è conquistato la titolarità con la maglia del Genoa già in Serie B, prima di collezionare in Serie A 36 partite e ben 8 clean sheet. In totale, con la maglia del Genoa, Martinez vanta 68 partite, con altrettante reti subite e 25 porte inviolate.