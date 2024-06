Nonostante i tentativi del Bologna di trattenere l'attaccante olandese, il Milan non molla la pista che porta a Zirkzee: è lui l'obiettivo principale per l'attacco. Per la fascia c'è il nome di Emerson Palmieri in caso di addio di Theo Hernandez

Il Milan punta sempre su Joshua Zirkzee. L'olandese resta l'obiettivo numero uno per l'attacco rossonero, nonostante i tentativi da parte del Bologna che ancora spera di trattenerlo nella stagione che vedrà la squadra di Italiano impegnata anche in Champions League. Milan che continua a lavorare sul nodo commissioni , non spostando il mirino su altre alternative: la richiesta di 15 milioni da parte dell'entourage di Zirkzee resta troppo alta.

Idea Emerson Palmieri

Per la fascia, il profilo dell'ex Roma Emerson Palmieri piace. Il Milan si è mosso concretamente dopo averlo seguito per diverso tempo. Difficilmente arriverà per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez: se per il francese (che è stato vago sul proprio futuro dal ritiro della nazionale) dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, Palmieri è un nome che piace alla dirigenza. 47 partite, un gol e due assist per il terzino del West Ham nell'ultima stagione.