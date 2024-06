Gli azzurri hanno le mani sul classe 2002 che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Alaves: si può chiudere nella giornata di martedì. Intanto, la dirigenza e Antonio Conte lavorano in simbiosi: rinnovo per Kvara e tentativo con Di Lorenzo per una sua permanenza in azzurro

Il Napoli ha bloccato Rafa Marin. Il difensore del Real Madrid, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves, si avvicina agli azzurri. Dirigenza che ha lavorato per battere la concorrenza di Milan e Juventus, che nelle ultime settimane avevano mostrato interesse con sondaggi esplorativi. Si può chiudere nella giornata di martedì: ore decisive anche per la formula dell'operazione ma può essere lui il primo acquisto per Antonio Conte. Un arrivo che non esclude l'arrivo di Buongiorno, obiettivo primario per la difesa. 33 presenze e zero gol in Liga per il classe 2002 nell'ultimo anno.