Resiste l'idea di portare in giallorosso Mats Hummels, dal 30 giugno senza squadra dopo l'addio al Dortmund. Per la fascia resistono le idee Guela Doué e Bellanova, mentre per la porta avanza Bodart dello Standard Liegi

Tra addii per fine prestito e giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, in casa Roma sarà un'estate di profondi cambiamenti. Per la difesa, resiste l'idea legata a Mats Hummels. Per il giocatore, che dal 30 giugno sarà svincolato, contatti con il suo entourage. Ipotesi Maiorca, con Hummels che vuole restare in Europa scartando America ed Emirati Arabi. Si valutano i costi dell'operazione.