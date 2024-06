Ancora bloccata la maxi-operazione tra Juventus e Aston Villa che vede coinvolti Douglas Luiz, McKennie e Iling-Junior. Nessun passo in avanti dopo lo stallo della giornata di lunedì 17 giugno, con lo stop all'operazione che di fatto continua e la trattativa al momento in ghiaccio. Si lavora per trovare altre soluzioni, come per esempio altre contropartite da inserire, date le difficoltà di raggiungere un accordo tra McKennie e il club inglese. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni dopo la definizione anche delle cifre nelle passate settimane con un conguaglio economico in favore dell'Aston Villa tra i 18 e i 20 milioni di euro.