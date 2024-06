L'olandese è una richiesta esplicita da parte del nuovo allenatore biancoceleste Marco Baroni che lo ha già allenato in maglia Hellas. Lazio che inserisce anche una contropartita tecnica nell'affare, Akpa-Akpro

Contatti continui tra la Lazio e l' Hellas Verona per trovare la quadra e chiudere l'affare Noslin . Il giocatore è una richiesta esplicita del nuovo allenatore Marco Baroni che lo ha già allenato lo scorso anno: il club gialloblù chiede circa 20 milioni di euro . I biancocelesti offrono meno ma con l'inserimeno di una contropartita, ovvero Akpa-Akpro .

Noslin, corsa e versatilità

Arrivato a gennaio da perfetto sconosciuto o quasi durante una sessione di mercato di profondi cambiamenti in casa Hellas, il classe 1999 si è subito imposto. 17 presenze, 5 gol e 4 assist sotto la guida di Marco Baroni, ma soprattutto la possibilità per la Lazio di acquistare un giocatore versatile. Schierato in posizione di ala (sia a destra che a sinistra), trequartista e seconda punta, l'olandese può ricoprire anche il ruolo di attaccante.