Aster Vranckx e la Fiorentina sono sempre più vicini. Il centrocampista belga, in panchina all'esordio all'Europeo della sua nazionale nella sconfitta contro la Slovacchia di Calzona, è il prescelto per la mediana dei Viola. Il Wolfsburg chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro , ma si può chiudere a meno: parti al lavoro per trovare un'intesa tra i 7 e gli 8 milioni, con l'inserimento di bonus . Tutto fatto fronte giocatore: c'è l'accordo . Tra i due club contatti nelle prossime ore.

I numeri di Vranckx

Il giocatore, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato al Milan, in stagione ha rappresentato uno dei punti fermi del Wolfsburg. Per lui sono state 26 le apparizioni totali tra Bundesliga e Coppa di Germania, senza però mai trovare nè il gol nè un assist. Prove che gli hanno fatto guadagnare la convocazione in nazionale con il suo Belgio. Maggiormente a suo agio in posizione centrale in un centrocampo a cinque o a quattro, può giocare anche da mediano davanti alla difesa.