Rabiot: "Futuro? Per ora lo tengo per me"

Il centrocampista dalla Juve - in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno - ha parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale francese: "Ci sono persone che lavorano per me. Non sono preoccupato". Poi sul nuovo allenatore bianconero: "Thiago Motta è la scelta giusta"

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese. Tra gli argomenti trattati anche il suo futuro (Rabiot ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno): "Ci sono persone che lavorano per me. Quello che mi piacerebbe fare in futuro per ora lo tengo per me, ma non sono preoccupato per il mio futuro. L'idea era di prendere una decisione prima dell'inizio dell'Europeo, ma c'è stato poco tempo al termine della stagione e sono arrivato presto al ritiro. Una volta con la nazionale ho voluto concentrarmi sull'obiettivo e mettere in secondo piano tutto il resto". Poi sul nuovo allenatore dei bianconeri: "Thiago Motta è un allenatore eccezionale, che ha fatto grandi cose in Italia. Lo conosco molto bene, ho giocato diversi anni con lui. Lui ha la sua carriera da proseguire, io la mia, quindi vedremo. Ma la Juventus ha fatto la scelta giusta". Rabiot e Thiago Motta sono stati compagni di squadra nel Psg dal 2013 al 2018.