Il centrocampista olandese è entrato nel mirino dei biancocelesti: trattativa destinata a proseguire solo se le cifre dell'operazione (circa 20 milioni) saranno abbassate. Capitolo cessioni: no a un'offerta da 10 milioni dalla Premier per Mandas

La Lazio guarda in casa Feyenoord. Ai biancocelesti piace Calvin Stengs, centrocampista classe 1998 e per il quale il club olandese ha proposto due condizioni alla squadra di Lotito. La prima prevede una cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 16 e i 17 milioni di euro più bonus per arrivare a 20. La seconda invece uno scambio alla pari con Isaksen: opzione alla quale la Lazio ha già detto no.

Trattativa destinata ad andare avanti ma solo se le cifre si abbasseranno .