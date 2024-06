Nuova avventura in panchina per l'ex allenatore del Napoli: allenerà il Persepolis Football Club, una delle due big del campionato iraniano (insieme all'Esteghlal allenato anni fa da Stramaccioni). In carriera Mazzarri ha allenato solo una volta fuori dall'Italia ma in Premier League, al Watford

Mazzarr-Iran. Walter Mazzarri riparte da una nuova esperienza in panchina e lo fa su quella del Persepolis di Teheran. L’ex allenatore del Napoli , guidato per 17 partite quest’anno dopo Rudi Garcia e prima di Francesco Calzona, si rimette subito in gioco, con una nuova avventura. L’allenatore toscano andrà infatti a guidare il Persepolis Football Club di Teheran , che ha appena vinto la Persian Gulf Pro League , il campionato iraniano, precedendo l’ Esteghlal, club sempre della capitale iraniana allenato nel 2019 da Andrea Stramaccioni . Si tratta del secondo titolo iraniano consecutivo, arrivato sotto la guida del brasiliano Osmar Loss Vieira , ringraziato e salutato dal Persepolis sui propri canali social. L’annuncio del nuovo allenatore è atteso a ore. E sarà l’annuncio di Walter Mazzarri nuovo allenatore.

La carriera di Walter Mazzarri

Per l’allenatore nato a San Vincenzo, vicino a Livorno, si tratta della seconda esperienza all’estero. Il 62enne nel 2016-2017 allenò infatti il Watford in Premier League, ottenendo la salvezza. Prima e dopo, ha sempre e solo allenato in Italia. Mazzarri è partito come collaboratore di Ulivieri a Bologna e Napoli, poi le esperienze in C con Acireale e Pistoiese, fino alla chiamata del Livorno in B. Da qui gli anni alla Reggina (salvata nel 2007 nonostante gli 11 punti di penalizzazione), alla Sampdoria quindi al Napoli: quattro stagioni in cui ha vinto la Coppa Italia 2011/2012. Poi la chiamata dell’Inter, durata un anno e mezzo. Da qui appunto Watford, Torino, Cagliari e il ritorno a Napoli di questa stagione. Ora la nuova avventura in Iran. Che si annuncia davvero tale.