Obiettivo concreto per il centrocampo della Juventus. Cristiano Giuntoli fa sul serio per Khéphren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza. Il francese è il prescelto per la mediana bianconera, tanto che si proverà a strapparlo ai francesi anche in caso di rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot. Se quest'ultimo dovesse decidere di andar via, la Juventus punterà ancora con più precisione Thuram: contatti in corso tra i due club, e una valutazione del giocatore che per i bianconeri si aggira attorno ai 15/18 milioni di euro, con il contratto di Thuram che va in scadenza al 30 giugno 2025.