L'esterno offensivo spagnolo, migliore in campo nel match contro l'Italia, ha rinnovato il suo contratto con l'Athletic Club per altre 3 stagioni ma come rivela "The Athletic" la clausola rescissoria da 55 milioni è rimasta inalterata. Potrebbe essere un'occasione di mercato e già diversi top club hanno messo gli occhi su di lui: Barcellona, Arsenal, Chelsea e Liverpool

"Questo sarà un bel regalo per mia madre". Ha commentato così Nico Williams il premio di 'Player of the Match' ricevuto dalla Uefa dopo Spagna-Italia . L'esterno offensivo della Roja è stato il migliore in campo: ha causato l'autogol di Calafiori, colpito una traversa e ha creato diversi problemi alla difesa azzurra. La sensazione è che, a prescindere dagli Europei, sarà una grande estate per il classe 2002: Williams lo scorso dicembre ha rinnovato per altri 3 anni il suo rapporto con l'Athletic Club , gli è stato adeguato lo stipendio ma la sua clausola rescissoria è rimasta la stessa . Il club spagnolo non ha comunicato ufficialmente la cifra, ma fonti vicine al club hanno dichiarato che si aggira intorno ai 55 milioni di euro .

Quattro top club su Nico Williams

Non sorprende che le voci su un suo possibile addio all'Athletic siano sempre più insistenti, anche se Williams non si è sbilanciato: "Ho visto che si parla del mio futuro, ma onestamente non ne so nulla. Sono molto felice a Bilbao, ho rinnovato e mi sento a casa. Ma non so cosa farò in futuro", ha dichiarato qualche giorno fa. Uno dei club interessati, secondo The Athletic, è il Barcellona. Williams è "circondato" da blaugrana nel ritiro della nazionale spagnola e ha un gran rapporto con Pedri, Fermin Lopez e soprattutto Lamine Yamal. "Se potessi porterei Nico a Barcellona: è talentuoso e mi diverto molto a giocare con lui", ha dichiarato il classe 2007 del Barça. Oltre al Barcellona anche tre club di Premier League stanno monitorando il calciatore: Arsenal, Chelsea e Liverpool.