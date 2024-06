Nuova avventura in Italia per Cristian Totti, figlio di Francesco, storico capitano della Roma. Totti Junior giocherà all'Avezzano, società abruzzese militante in Serie D. L'annuncio è arrivato in mattinata attraverso i canali social del team biancoverde. "La Società Avezzano Calcio 1919 comunica di aver raggiunto accordo economico con: Francesco Bartolocci, terzino destro del 2006; Cristian Totti, mezzala del 2005 e Damiano Buono, esterno sx del 2005". Cristian Totti, classe 2005 è una mezz'ala di ruolo. L'attaccante, figlio dello storico capitano della Roma, arriva in biancoverde dal club spagnolo del Rayo Vallecano. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile della Roma ad agosto 2023 è passato al Frosinone; dopo l'esperienza al Rayo Vallecano, in Spagna, è tornato ora in Italia.