In casa Fiorentina, contatti con Vitor Roque del Barcellona, attaccante brasiliano nato nel 2005: da capire i costi e la fattibilità dell'operazione che porterebbe la punta a Firenze. Tentativi anche per Dallinga del Tolosa e Theate del Rennes

Nel mirino della Fiorentina c'è Vitor Roque del Barcellona, attaccante brasiliano nato nel 2005. La società viola ha già avuto un contatto per il giocatore ma restano da capire i costi e la fattibilità dell'operazione che porterebbe la punta a Firenze. E' un giovane, ma nonostante i suoi 19 anni, il brasiliano ha già avuto modo di scendere in campo in più occasioni. In 14 presenze in Liga ha segnato due gol contro Osasuna e Alaves. A queste vanno aggiunte le due apparizioni nella Coppa Del Re.