Lazio, interesse concreto per Samardzic dell'Udinese

La Lazio cerca nuovi innesti sul mercato con un occhio particolare al centrocampo orfano di Luis Alberto e Felipe Anderson. Fra gli obiettivi concreti c'è Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che sta giocando con la Serbia i Campionati Europei. Per lui 6 gol in 34 partite nell'ultima travagliata stagione dei friulani finita con la salvezza in extremis

Lazio a caccia di rinforzi da regalare al nuovo allenatore Baroni. Il club di Lotito sta pensando in questa fase in particolare al centrocampo dove gli addii di Luis Alberto e Felipe Anderson lasciano un vuoto non indifferente. La Lazio avrebbe individuato in Lazar Samardzic un possibile rinforzo. Il centrocampista dell'Udinese, che sta giocando gli Europei con la maglia della Serbia, già nelle scorse sessioni di mercato è stato vicino a un possibile trasferimento prima alla Juventus e poi anche a Inter e Napoli ma non si è mai concretizzato nulla. Adesso la Lazio sembra decisa a provarci. Samardzic in stagione ha collezionato 34 presenze e 6 gol con i friulani. A Euro 2024 per lui per ora soltanto 6 minuti contro la Slovenia