Venezia e Verona interessate a Yeboah del Genoa

Kelvin Yeboah, attaccante classe 2000, ghanese di nascita ma naturalizzato italiano, è finito nei radar di Venezia e Verona. Le due squadre venete sono pronte ad avviare una trattativa con il Genoa che è proprietaria del cartellino del giocatore. Nell'ultima stagione Yeboah ha militato prima in Francia con il Montpellier e poi ha chiuso l'annata in Belgio con lo Standard Liegi dove si è messo in evidenza segnando 6 gol in 14 partite complessive fra campionato e playoff. Nella stagione scorsa aveva invece militato con i tedeschi dell'Augsburg che sembrano anche loro interessati a riaverlo in rosa per il prossimo anno. Attesi sviluppi nelle prossime settimane. Yeboah ha un contratto con il Genoa fino al 2026