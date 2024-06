Emerson Royal, i numeri in stagione

Appena 24 le presenze totali in stagione per Emerson Royal in tutte le competizioni. In Premier League sono state 11 le volte in cui è sceso in campo da titolare, 16 invece le occasioni nelle quali ha osservato dalla panchina (senza essere chiamato in causa a gara in corso) i compagni di squadra giocare. Una rete alla prima giornata contro il Brentford, con Emerson Royal che in difesa può ricoprire diversi ruoli: se la corsia di destra è quella più congeniale a lui, in stagione è stato schierato anche sulla fascia opposta, oltre che da centrale. Il suo contratto con il Tottenham scade il prossimo 30 giugno 2026.