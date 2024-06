Può cambiare la formula dell'operazione nella trattativa con il Genoa: solo cash e non contropartite (la squadra rossoblù aveva scelto Oristanio) per portare alla corte di Simone Inzaghi il vice-Sommer

Dopo la fase di stallo degli ultimi giorni, e che aveva portato l'Inter a riallacciare i contatti con Jorgensen del Villarreal e Bento dell'Athletico Paranaense, il club nerazzurro e il Genoa continuano a trattare per l'arrivo a Milano di Josep Martinez. La novità sostanziale è che nell'affare non ci sarà più l'inserimento di una contropartita tecnica e che la squadra di Gilardino aveva individuato in Oristanio. Trattativa che, se si dovesse chiudere, vedrà solo un'offerta economica da parte dell'Inter al Genoa: la valutazione del portiere si aggira attorno ai 15 milioni di euro.