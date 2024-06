L'allenatore azzurro sarà presentato al Teatro di Corte di Palazzo Reale alle 15.15, con la conferenza stampa che sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW . Grande attesa in città ma non solo: prevista la presenza di diversi giornalisti dall'estero

Antonio Conte è arrivato a Napoli . L'allenatore azzurro è atterrato nel primo pomeriggio di oggi 25 giugno all'aeroporto internazione di Capodichino . Prelevato direttamente sulla pista di atterraggio da un'auto del club, si è diretto in Corso Vittorio Emanuele all'interno dell'hotel che lo ospiterà in queste prime giornate campane accompagnato dalla famiglia . Mercoledì la presentazione ufficiale di Conte presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale alle 15.15 , da poter seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW . Grande attesa tra i tifosi e tra i giornalisti che raggiungeranno il capoluogo campano anche dall'estero.

I nodi del mercato

Saranno giornate importanti anche per delineare il mercato degli azzurri. Da Di Lorenzo a Osimhen, passando per Kvaratskhelia che intanto, dal ritiro della sua Georgia, ha glissato sul proprio futuro: "Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana. Questa è l'unica cosa che ci interessa, non pensiamo ad altro". In entrata, l'obiettivo numero uno dopo aver chiuso per Rafa Marin è sempre Alessandro Buongiorno, mentre nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per Spinazzola, pronto a salutare la Roma dopo cinque stagioni.