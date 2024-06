Daniel Maldini sarà nuovamente un giocatore del Monza. Ma questa volta a titolo definitivo. Il classe 2001 infatti non ha rinnovato il contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno e firmerà un contratto con il club biancorosso. Da definire i dettagli per la durata dell'accordo tra il trequartista e Adriano Galliani, che ha così assicurato al nuovo allenatore Alessandro Nesta un rinforzo di qualità nel reparto offensivo. Maldini ha già indossato la maglia del Monza a partire dallo scorso gennaio, mettendo a segno 4 reti e fornendo 1 assist in 11 presenze. Nella prima parte della stagione 2023/2024 era invece in prestito all'Empoli, dove ha totalizzato 7 presenze. Il figlio di Paolo aveva esordito con il Milan il 2 febbraio 2020 ed era nella rosa dei rossoneri anche nella stagione del diciannovesimo scudetto (2021/2022). Poi l'anno successivo la prima esperienza in prestito allo Spezia con 20 presenze stagionali, 3 gol (di cui 1 a San Siro davanti a mamma e papà) e 1 assist. Ora invece Daniel è pronto per scrivere un'altra storia. Anche se con radici comuni a quelle del Milan. A Monza si aspettano che il suo talento possa sbocciare definitivamente.