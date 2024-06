Gli azzurri, che hanno presentato l'offerta al club di Urbano Cairo da 30 milioni più 5 di bonus, sono in contatto con i granata per sbloccare la situazione. Intanto fissate le visite mediche di Rafa Marin: il difensore le sosterrà prima del ritio

Offerta da parte del Napoli al Torino per Alessandro Buongiorno. Il difensore granata, impegnato agli Europei con la nazionale di Luciano Spalletti, è uno dei nomi che gli azzurri sondano da tempo per rinforzare il reparto difensivo. L'offerta da parte del club campano è di 30 milioni di euro più 5 di bonus. La richiesta del Torino è di 35 milioni di euro di parte fissa più bonus. Contatti continui tra i due club per cercare di sbloccare la situazione e arrivare a un accordo. In attesa di sviluppi sul fronte Buongiorno, il Napoli è pronto ad accogliere Rafa Marin: dopo la chiusura dell'affare con il Real Madrid (10 milioni di euro), il classe 2002 sosterrà le visite mediche prima dell'inizio del ritiro.