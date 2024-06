Anche il mercato tra gli argomenti trattati da Antonio Conte nel giorno della sua presentazione: "Ho posto solo una condizione al presidente, decido io chi resta e ci va via. Di Lorenzo top player, Kvara resta e che non diventi un ritornello"

Nel giorno della presentazione di Antonio Conte al Napoli, il nuovo allenatore azzurro ha parlato inevitabilmente anche di mercato. I nodi legati al futuro di Di Lorenzo e Kvara gli argomenti principali: "Prima di parlare di contratti o di aspetti economici ho voluto una sola rassicurazione: avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva anche prendere altre strade fuori da Napoli. Sono stato categorico. Di Lorenzo è un top player. Osimhen? So qual è la situazione, ma ripeto che ho posto un veto assoluto sui vari Lobotka, Anguissa, etc. Con Osimhen c'è però una situazione diversa, ci sono accordi precedenti che mi sono stati detti e che io ho accettato. Kvara rimane, sono stato molto categorico su questo, non vorrei che ci fosse questo ritornello in futuro. Non è una notizia che sto dando io, l'ha data il presidente prima".