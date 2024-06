Il club granata pensa all'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. L’idea sarebbe quella di impostare l’operazione stile Fabbian (oggi al Bologna) caratterizzata dal diritto di recompra in favore dei nerazzurri

Dopo l’arrivo di Vanoli in panchina, il Torino inizia a muoversi sul mercato. Uno dei primi nomi per l'attacco è quello di Francesco Pio Esposito. Ci sono infatti già stati dei contratti tra il club granata e l’Inter. L’idea sarebbe quella di eseguire un’operazione stile Fabbian, attualmente al Bologna, basata sul diritto di recompra che i nerazzurri avrebbero a disposizione. Sul giocatore non manca l’interesse dei club di Serie A: oltre al Torino, infatti, anche il Cagliari pensa al classe 2005.