Como, Varane atteso in città la prossima settimana

Raphael Varane verrà in Italia la prossima settimana per incontrare il Como. Il difensore potrebbe arrivare da svincolato, dopo aver concluso la sua esperienza al Manchester United. Per i lombardi sarebbe il secondo grande colpo dopo Belotti

Il Como continua a pensare in grande e ha messo gli occhi su Raphael Varane, difensore ex Real Madrid e Manchester United che potrebbe arrivare in Italia da svincolato. Il francese è atteso in città insieme ai suoi agenti la prossima settimana per incontrare la società e prendere una decisione sul suo futuro. Nell'ultima stagione Varane ha disputato 22 partite in campionato con i Red Devils, segnando anche un gol.